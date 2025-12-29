12月31日に放送される大晦日の風物詩『第76回NHK紅白歌合戦』。会場となる東京・渋谷のNHKホールではリハーサルも始まり、アーティストたちがパフォーマンスに向けて入念な準備を重ねている。そんななか、本番目前の28日に衝撃のニュースが。松田聖子（63）が出演することが発表されたのだ。聖子が「紅白」に出演するのは25回目で、’20年以来5年ぶり。今回は特別企画として、初出場となったデビュー元年の’80年に披露した代表曲