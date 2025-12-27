2026年春公開の映画「炎上」が26日、公式サイトを更新。出演者の1人である俳優清水尋也（26）が今年9月に乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪で逮捕、起訴された件に触れた上で、予定通り作品を公開することを発表した。「炎上」は森七菜（24）が主演を務め、すでにトレーラー映像なども公開されている。映画公式サイトは26日、製作委員会からのメッセージを掲載した。「本年7月に第一報の情報を解禁し、来春の公開に向け