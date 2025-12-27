タカラトミーより、着せ替え人形「リカちゃん」とファッションブランド「SAILORS（セーラーズ）」がコラボレーションした「リカちゃんくじ セーラーズ」が2026年2月中旬から発売予定だ。＞＞＞新シリーズのプチリカちゃんをチェック！（写真6点）1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきた。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「お