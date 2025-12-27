滅びゆく星で新たな戦いが始まる！シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』、第1話の冒頭3分を地上波最速で特別公開！1月4日（日）24：10よりテレ東特番の放送が決定した。1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星 ノーマンズランドを舞台とした壮大で作りこまれた世界観と、主人公・ヴァッシュが紡ぎだす己の運命へと立ち向かう戦いと葛藤は、今なお世界中で愛されてい