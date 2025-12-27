「ＳｎｏｗＭａｎ」岩本照がＳＡＳＵＫＥの?引退危機?に陥っている。今月２４、２５日と二夜連続で放送されたＴＢＳ大型特番「ＳＡＳＵＫＥ２０２５〜第４３回大会〜」。岩本にとって同番組はいわゆる?ライフワーク?だ。岩本は「いつかＳＡＳＵＫＥに出たい」と公言し、２０１７年に念願の初出場。当時は「入所から１０年が過ぎ、そろそろリミットを決めなければと思っていた時期。ＳＡＳＵＫＥに出られたから辞めずにいた部