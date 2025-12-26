27年シーズンからのBCリーグ加盟を目指す新球団「東京レジデンシャル」のチーフ・コミュニケーション・オフィサー（CCO）に元巨人の槙原寛己氏（62＝スポニチ本紙評論家）が就任することが25日、分かった。同リーグで東京都を本拠地とする球団は初めてで、あきる野市・青梅市を主な活動拠点とする予定になっている。槙原氏は大府（愛知）から81年ドラフト1位で巨人に入団。01年まで巨人一筋で20年間プレーし、通算159勝、56セ