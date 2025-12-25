きょう（２５日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６３円高の５万０４０７円と反発。クリスマス休暇で海外投資家の参戦が限られるなか、一段と売買代金が細り３兆円台を割り込んだ。海外筋だけではなく、ここ数日は国内機関投資家も本腰を入れて動く気配はみられないが、きょうに関して言えば、サンタラリーという名のもとに個別株物色は旺盛だったといえる。値上がり銘柄数が１１００を上回り、プライム市場全