東京・目黒区の電柱から煙が出て近隣のおよそ2600軒が停電しました。午後3時前、目黒区自由が丘で、「電柱から煙がでている」という通報が相次ぎました。近くに住む人は、「ボンと音がした。電柱から火がでていた。（停電で）トイレが使えなくて困る」と話していました。警視庁などによりますと、近隣では信号機が消えるなどしていて、目黒区や世田谷区のおよそ2590軒で停電しているということです。煙は電柱のコンデンサーから出