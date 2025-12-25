ことし大きな話題を巻き起こしている、国民的アニメ『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフ『野原ひろし 昼メシの流儀』。しんのすけの父親、“とーちゃん”こと野原ひろしを主人公にした作品だ。2025年10月よりBS朝日でテレビアニメ化されると、「【アニメ】クレヨンしんちゃん公式YouTube」では同作のオープニング映像がじつに1079万回再生（※2025年12月12日時点）を超える“大バズり”を記録した。そんな『野原ひろし 昼メシ