福井工大福井―北星学園女第4クオーター、シュートを決める福井工大福井・山口＝京王アリーナTOKYOバスケットボール全国高校選手権女子で初出場の福井工大福井は23日の1回戦で、大量111点を挙げて北星学園女（北海道）に快勝、好発進した。ともにチーム最多の21得点、15リバウンドを記録した身長187センチのガンビア人留学生、レイは「少し緊張した。うれしい」と初々しく話した。創部2年目のチームを率いるのは、福井・足羽