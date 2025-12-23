¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¶ÒÃå¡×¡Ê1²ó400±ß¡¦ÀÇ10%¹þ¡¢Á´5¼ï¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤«¤ï¤¤¤¤¶ÒÃå¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¶ÒÃå ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë1970Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³¨ËÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ç¤âÊÑ¿È¤Ç¤­¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦40¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡ÖBARBAPAPA¡Ê¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¡Ë¡×¡£¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¥Ð