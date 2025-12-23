広告付き無料配信サービス｢TVer（ティーバー）｣で、「新マグロに賭けた男たち 2026 どん底からの脱出」を配信します。本日から第1話の配信が開始されました。以降は12月26日までに最終話まで配信予定です。【動画】新マグロに賭けた男たち2025 新たなる船出本作は、青森・大間のマグロ漁師たちに密着取材し、24年にわたりテレビ放送を続けてきた人気番組シリーズです。テレ東では2022年に「新マグロに賭けた男たち2022〜奇跡の大逆