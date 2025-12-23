悲運の漁師・山本さんに密着！「新マグロに賭けた男たち 2026 どん底からの脱出」放送決定！
広告付き無料配信サービス｢TVer（ティーバー）｣で、「新マグロに賭けた男たち 2026 どん底からの脱出」を配信します。本日から第1話の配信が開始されました。以降は12月26日までに最終話まで配信予定です。
【動画】新マグロに賭けた男たち2025 新たなる船出
本作は、青森・大間のマグロ漁師たちに密着取材し、24年にわたりテレビ放送を続けてきた人気番組シリーズです。テレ東では2022年に「新マグロに賭けた男たち2022〜奇跡の大逆転〜」を3日連続放送。2022年から2023年にかけては動画配信サービスParaviにて「新マグロに賭けた男たち2023〜地獄の海で一獲千金〜」（全10話）が配信されました。その後は、TVerにて2023年夏に「新マグロに賭けた男たち2023 夏の激闘」（全5話）が、2023年、2024年の年末年始をはさんで「新マグロに賭けた男たち2024 天国か地獄か」（全10話）、「新マグロに賭けた男たち2025 新たなる船出」（全6話）がそれぞれ配信されました。
今回の新作も青森県の大間沖が舞台。悲運の漁師・山本秀勝（ひでかつ）さん（72歳）に密着します。昨シーズン、50年近く共に闘ってきた『第七喜代丸』を手放し、新たな船でマグロ漁に挑むものの、2年連続でマグロを釣り上げることができなかった山本さん。そんな山本さんのもとに今シーズンも釣り系動画クリエイター「釣りよかでしょう。」のエース きむさんが現れます。3年前、初めての共闘で100キロちょうどのマグロを釣り上げることに成功した2人。3年越しのリベンジのため、今シーズンもまた山本さんときむさんの闘いが始まります。
また、山本さんと同じく極上の本マグロを求める他の漁師たちの姿も追いました。秀勝さんの長男・剛史（たけし）さんと船頭の泉裕樹（ゆうき）さん、若手No.1漁師・南芳和（よしかず）さんと弟・竜平（りゅうへい）さんの闘いにもスポットを当てます。
父・秀勝さんの背中を追ってマグロ漁の世界に飛び込んだ剛史さんも漁師11年目を迎えます。長男の高校進学を控える中、家族への想いも胸に、剛史さんは今シーズンもまた巨大マグロに挑み奮闘します。
若手No.1漁師・南兄弟のもとには、東京・四谷に店を構える鮨職人・綿貫安秀（やすみつ）さんが2年ぶりに訪れます。南兄弟の釣り上げるマグロに惚れ込んだ安秀さんとともに、南兄弟はマグロを釣り上げることができるのでしょうか…！？
青森・大間のマグロ漁師たちの熟練の技に交錯する人間模様。今シーズンもまたマグロとの闘いに挑む漁師たちの姿をお楽しみください。
＼「新マグロに賭けた男たち」過去作品も無料配信／
新作配信開始を記念して、TVer、U-NEXTほかにて過去シリーズ「新マグロに賭けた男たち2024 天国か地獄か」と「新マグロに賭けた男たち2025 新たなる船出」を配信中！
とんでもない巨大マグロと山本さんとの格闘シーンやマグロに賭けた漁師たちの生き様、そして“持ってる男”きむさんが100キロちょうどのマグロを釣り上げた漁の様子など過去の名勝負もご覧いただき、新作もさらにお楽しみください。
＼新作「新マグロに賭けた男たち 2026 どん底からの脱出」地上波特別編集版も放送／
＼テレ東公式YouTubeでも新作の見どころを特別編で配信！／
テレ東系列にて今回の新作「新マグロに賭けた男たち 2026 どん底からの脱出」の地上波特別編集版を12月27日（土）午前10時から放送します。
さらに、YouTubeテレ東公式チャンネルでは第0話を配信！
TVer、U-NEXTで配信される完全版とともにお楽しみください。
≪スタッフコメント≫
■番組プロデューサー・吉原正浩（テレビ東京 制作局）
24年にわたって密着取材している山本秀勝さん。果たして山本さんは“本当に”「悲運の男」なのか、それともこれが大間のマグロ漁の厳しさなのか・・・映像を見るほどに、マグロ漁の奥の深さ、難しさ、厳しさに気付かされます。山本さんの釣果を、ぜひ皆様に確かめていただきたいのですが、若手No.1の南兄弟にも注目！洗練された手捌きには美しさすら感じますが、そんな彼らでも「気持ちが折れた方が負けだ」と自分たちを奮い立たせるシーンに感心させられます。今シーズン、見応え十分の仕上がりですのでぜひご覧くださいませ。
≪新作「新マグロに賭けた男たち 2026 どん底からの脱出」あらすじ≫
3年ぶりの超巨大マグロとの闘いが始まる！青森・大間に冬のマグロ漁本格シーズン到来！取材班が24年追い続ける悲運の漁師・山本秀勝さん、釣り系動画クリエイター「釣りよかでしょう。」のエースきむさんも登場！長男・剛史さんと船頭の泉裕樹さん、若手ナンバーワン南兄弟にも密着！マグロに賭けた男たちの勝負の行方は？
≪過去作情報≫
■「新マグロに賭けた男たち 2022〜奇跡の大逆転〜」
悲運の漁師・山本秀勝さんは取材班が20年追い続けているマグロ一本釣り漁師。絶望的な不漁の中、千載一遇のマグロと死闘を繰り広げる。大間の若手ナンバーワンマグロ漁師・南芳和さんは、弟・竜平さんとの兄弟船で、怪物マグロを釣り上げる。
厳寒の津軽海峡。青森・大間の漁師たちは燃え上がる！荒波をものともせず、狙うは一獲千金！『海のダイヤモンド』本マグロ！男の意地を賭けた巨大マグロとの死闘が始まる…
■「新マグロに賭けた男たち 2023〜地獄の海で一獲千金〜」
取材班が追い続けているマグロ一本釣り漁師、悲運の漁師・山本秀勝さんのもとへ佐賀から訪ねてきた人物が...。その人物はYouTubeで大人気の釣り系動画クリエイター集団「釣りよかでしょう。」のエース きむさんだった！まずは、マグロのエサ、フクラゲを狙うきむさん。果たして、山本さんときむさん2人で巨大マグロを釣り上げることができるのか？巨大マグロと大間の漁師たちの闘いの物語。今シーズンも青森・大間で男たちの激闘が始まる。
■「新マグロに賭けた男たち 2023 夏の激闘」
極上の本マグロを求めて過酷な漁に出る悲運の漁師・山本秀勝さんと長男・剛史さん親子に密着。山本親子がトラブルで大ピンチ！果たして、巨大マグロを釣り上げられるのか？巨大マグロと青森・大間の漁師たちの『夏の激闘』の物語。
■「新マグロに賭けた男たち 2024 天国か地獄か」
青森・大間に冬のマグロ漁シーズンが到来！狙うは一獲千金！『海のダイヤモンド』本マグロ！
悲運の漁師・山本秀勝さん、そして山本さんの長男・剛史さん、大間の若手ナンバーワンマグロ漁師・南兄弟、若手イケメン漁師・泉健志さんに密着。さらに、釣り系動画クリエイター集団「釣りよかでしょう。」のエース きむさんが再び大間の海にやってきた！今シーズン、大間沖はマグロ不漁…だが釣り上げれば獲物は超巨大！男の意地を賭けた巨大マグロとの死闘が始まる！
■「新マグロに賭けた男たち 2025 新たなる船出」
青森・大間に冬のマグロ漁本格シーズン到来！悲運の漁師・山本秀勝さんが今シーズンは新たな船でマグロに挑む！釣り系動画クリエイター「釣りよかでしょう。」のエースきむさんも登場！長男・剛史さんと船頭の泉裕樹さん、若手ナンバーワン南兄弟にも密着！マグロに賭けた男たちの勝負の行方は？
≪配信概要≫
【タイトル】新マグロに賭けた男たち 2026 どん底からの脱出
【配信日時】第1話：12月23日(火) 夕方5時配信
第2話：12月24日(水) 夕方5時配信
第3話：12月25日(木) 夕方5時配信
第4話、第5話：12月26日(金) 夕方5時配信（2話一挙配信）
【配信プラットフォーム】広告付き無料配信サービス「TVer」などで完全版全5話を無料配信
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶テレ東HP(ネットもテレ東)
▶Lemino
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
過去シリーズ「新マグロに賭けた男たち2024 天国か地獄か」「新マグロに賭けた男た
ち2025 新たなる船出」も配信中
【公式YouTube】テレ東公式YouTubeでもYouTube版コンテンツをご覧いただけます
▶テレ東公式YouTube「第0話」
【放送日時】12月27日(金)午前10時〜※地上波特別編集版となります
【放送局】テレビ東京系列
【公式X】@_shinmaguro_
【コピーライト】Ⓒテレビ東京/TAIGAPRO
