プロ野球で56本のホームランを打ち王貞治さんの日本人選手シーズン最多本塁打記録を塗り替えるなどした、ヤクルトの村上宗隆選手（25）の大リーグ・ホワイトソックスの入団が決まった。2025年12月23日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は村上選手のホワイトソックス入団会見を中継、日本人スラッガーの将来について取り上げた。毎日のように試合に出られるホワイトソックスの発表によると、合意内容は2年契約総額3400