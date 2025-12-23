韓国のバラエティ番組で想像を絶する不倫事件の数々が取り上げられた。【写真】“日本のAV女優”が韓国に与える「悪」影響12月22日に韓国で放送された雑学紹介バラエティ『一から十まで』（原題）では、「目を疑う世界のドロドロ不倫」をテーマに、古今東西の常軌を逸した不貞行為が紹介された。1位は、「CCTV（防犯カメラ）にバッチリ映った義母と婿」だった。不倫現場は義母が運営する青果店で、上半身を脱ぐのはもちろん、客が