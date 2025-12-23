道内の住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）上の総人口が、１１月末で４９９万９４３９人となったことが、道のまとめで分かった。人口が５００万人を下回るのは、１９５７年以来とみられる。１年で５万人減少、夕張市が最多住基ネット上の総人口は、各市町村が入力する住民票のデータを道が集計したもの。毎月まとめており、年１回まとめる住民基本台帳人口の速報値にあたる。道によると、１１月末時点の総人口は