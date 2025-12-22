（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は22日、台北市の総統府で自民党の萩生田光一幹事長代行らと会談した。日本の高市早苗首相が就任以来、公の場で台湾と日本の友好に対する支持を示し続けてきたことに感謝を示すとともに、台日が交流や協力を強化し、共同で「自由で開かれたインド太平洋」構想の実現に向けて努力していけるよう期待を寄せた。総統府が同日、報道資料を発表した。頼総統は、台日がこの得難い絆を大切にし、