『日台関係』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
中央社フォーカス台湾
Smart FLASH
1月の能登半島地震を巡り、台湾では市民から募った寄付金が25億円超に
J-CASTニュース
準備が整い次第、輸送するとしており、提供するのは5度目
日本政府が台湾にワクチンを無償提供したことに、感謝を示そうとしたもの
東日本大震災時の台湾による義援金への恩返しの意味があるのでは、と推測
サーチナ
日本政府が英アストラゼネカ製のコロナワクチンを提供したことを報道
共同通信
善意で始まった日本のパイナップル輸入ブームに水を差す結果になったと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
台湾の蔡英文総統による日本への応援メッセージに謝意を示したことを問題視
読売新聞オンライン
260人のうち29人は、台湾が手配したチャーター機に搭乗したことを報告
「岩手県野田村は台湾」と言及すると、議場からは歓声と大きな拍手が
再選を決めた蔡英文総統の記者会見で日本人記者はほぼ指名されなかったそう
JBpress
国際政治の風向きが変わる中、日中関係の好転がもはや不可避の状況だと指摘
Record China
中国は救援隊派遣を申し出たが、蔡英文政権は「援助は必要ない」と謝絶