1月4日より新章に突入するTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章・タクティクス編のビジュアルとPVが公開された。☆新キャラクター＆キャストビジュアルなどをチェック！（写真16点）＞＞＞2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』の、1月4日（日）より放送開始となる新章タクティクス編のビジュアルとPVが公開された。さらに、新たに登場する10人のキャラクターの豪華声優陣も発表された。『デ