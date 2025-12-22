Ｍ−１グランプリ２０２５は２１日、行われ、初の決勝進出となったたくろうが王者となった。たくろうはリングアナウンサーネタ、上位３組による決勝戦ではビバリーヒルズネタを披露したが、そこで触れられた企業が続々とＸで祝福投稿を行っている。「ＷＢＣ〜○○王者〜」など、アルファベット３文字を言ってくるきむらバンドに対し、全く関係ない３文字アルファベットでごまかすボケの赤木。途中、「ＪＴＢ〜旅行のことならお