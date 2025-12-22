「本気で買おうと悩んでた」との声も2017年の第45回「東京モーターショー」で初公開されたトヨタのコンセプトカー「Tj CRUISER（以下、Tjクルーザー）」は、積載性能とSUVらしいデザイン、そしてスライドドアという人気の3要素を組み合わせた夢のクルマでした。いまもなお注目を集め続けるこのTjクルーザーに対し、SNSなどには絶えず多くの声が集まっています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの斬新「“スライドドア”SU