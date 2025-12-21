元乃木坂46で女優・齋藤飛鳥（27）が21日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ファンからの質問に次々と回答した。質問企画で「今年の高額な買い物は何でしたか?」という投稿が寄せられると、齋藤は「まったくなにも買ってません。。。日々健康に穏やかに生きていくために必要な細々したものはそりゃ買いますが、高価なものはなーんにも!」と回答。また「毎日絶対やってるルーティン的なものってありますか?」