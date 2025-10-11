『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催され、おさき・今井暖大が姉弟ペアで登場した。『TGC 北九州 2025』リアル姉弟でリンクコーデを披露©TGC 北九州 2025SNS総フォロワー数250万人超えを誇るおさきと、「今日、好きになりました。」マクタン編（ABEMA）への出演で注目度を増した今井暖大が、リアル姉弟で初ランウェイ。ブラック×ブ