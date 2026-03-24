OKAMOTO’Sのハマ・オカモト齋藤飛鳥の2人が送るテレビ朝日の音楽トーク番組『ハマスカ放送部』（深0：15※関東ローカル）の最終回が放送され、4年半のレギュラー放送を終えた。【写真】楽しそう！『ハマスカ放送部』最終回で笑顔の4人同番組は、ラジオDJとしての評価も高いOKAMOTO'Sのベーシスト ハマ・オカモトと、絶大な人気を誇りながらその素顔は謎に満ちている齋藤飛鳥が、テレ朝局内に勝手に作られた放送室から届ける