マスツーリズムに抗議するスペイン・バルセロナの住民。水鉄砲を手にしている/Angel Garcia/Bloomberg/Getty Images（CNN）スペインで抗議デモが続発し、イタリア北部ベネチアで富豪の結婚式が妨害され、仏パリのルーブル美術館で職員がストを起こす。オーバーツーリズムをめぐるそんな場面を見るたび、英旅行社サンビルのノエル・ジョセファイズ会長は心の中でこうつぶやいてきた。「だから言ったのに」「こうなることは10年前か