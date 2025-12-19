2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、東海大学は2年ぶり52回目の出場となります。1973年の第49回大会に初出場した東海大は2019年の第95回大会で悲願の初優勝を成し遂げました。しかし、昨年は12年連続の出場を逃し、今季は復活を目指す箱根駅伝となります。主将が積極的なチーム改革昨年の予選会。季節外れの中で行われたレースは、チーム10番目を走っていたロホマン シュモン選手(3年)が熱中症でゴール