お笑い芸人の古坂大魔王（52）が18日。自身のXを更新。高速道路での“初めての経験”を明かした。【写真】「ものすごい怖いアナウンス…」高速トンネル内の事故伝えるアナウンス投稿で「仕事移動中…高速道路、車が全く動かない。そのうち爆音でサイレンが流れ始めた。山手トンネル内で火事」「…ものすごく怖いアナウンスが流れてる。初めての経験」とつづった。さらに次の投稿で「爆発炎上してた…って。うわぁ」と驚き。