「高市発言による日中関係の悪化は、外交のニュースにとどまらず、私たちの暮らしにも影響を及ぼしています」（全国紙経済部デスク）【写真】「なんですか!この無礼な態度!」批判を浴びている中国アジア局長11月7日、高市首相が国会で述べた「もし台湾に対して武力攻撃が起きた場合、それが日本にとって“存立危機事態”になり得る」との発言に、中国政府は強く反発。日本産水産物の輸入停止や日本への渡航自粛要請を行い、日本