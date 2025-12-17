東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、出火当時、サウナ店の従業員は事務室にいなかったほか、非常用ボタンの受信盤の電源が切れていたことがわかりました。この火事は、おととい（15日）午後0時半ごろ、港区赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、室内に倒れていた川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡したものです。警視庁が司法解剖を行ったところ、現時点で2人の死因は