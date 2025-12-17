蚊の対策製品を巡り特許権を侵害されたとして「金鳥」ブランドで知られる会社が「アース製薬」に製品の販売などの差し止めを求めた裁判で、東京地裁は訴えを退けました。【映像】アース製薬周辺の様子「金鳥」ブランドで知られる「大日本除虫菊」は、自社が発見した蚊の習性に基づいて開発・販売した製品の特許権を「アース製薬」が販売したスプレータイプの製品が侵害しているとして、製造や販売の差し止めなどを求め、裁判を