人気声優アイドルユニット「i☆Ris」の公式サイトが更新され、21日開催の26thシングル「夢へのヒトカケラ」リリースイベントについて、来場者へ危害を加える内容のメールが送付される事案が発生したことを受け、延期することを発表した。【写真】超ミニスカ！芹澤優、久保田未夢…「i☆Ris」全メンバーのソロショット公式サイトでは「12月21日（日）にヨドバシカメラ マルチメディア梅田にて開催を予定しておりましたi☆Ris 26