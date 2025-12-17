１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１８」の出場選手、江口響が１７日、Ｘを更新。前日計量での平手打ちで騒動を起こしたことを理由に、ブレイキングダウンからの引退を発表した。江口は「今回竜くんがこのような大事になるとは思わず、竜くんを煽ってまた試合を実現させようとしてた自分がいました。ただくも膜下出血が判明してから、自分は間違ったことをしてしまったと思い