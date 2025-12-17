１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円５９銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭程度のドル安・円高となっている。 １６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円７２銭前後と前日に比べ５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された米１１月雇用統計が労働市場の減速を示す内容だと受け止められ一時１５４円４０銭まで軟化した。