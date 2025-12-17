１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円５９銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭程度のドル安・円高となっている。



１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円７２銭前後と前日に比べ５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された米１１月雇用統計が労働市場の減速を示す内容だと受け止められ一時１５４円４０銭まで軟化した。



日本の財政拡張への警戒感が根強く、この日の東京市場では１５４円８０銭台まで下げ渋る場面があった。とはいえ、前日に米長期金利が低下したことや、日経平均株価が朝高後に値を消したことから次第にリスク回避目的のドル売り・円買いが流入。午前９時５０分すぎには１５４円５０銭台に押し戻された。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７５０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００２ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８１円６４銭前後と同４０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



