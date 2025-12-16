１６日の債券市場で、先物中心限月３月限は小幅続伸。重要イベントを控えて全般的に模様眺めムードで、前日の終値を挟んで方向感なく推移し値幅は１４銭にとどまった。 日本時間今晩に米連邦政府機関の一部閉鎖の影響で公表が遅れた１１月の米雇用統計のほか、１０月の米小売売上高や１２月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が発表される。米国の労働市場の動向や景況感を見極めたいとして積極的な売買が手控え