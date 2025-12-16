ボストン・セルティックス vs デトロイト・ピストンズ日付：2025年12月16日（火）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 105 - 112 デトロイト・ピストンズ NBAのボストン・セルティックス対デトロイト・ピストンズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし33-25で終了する。第2クォーターはデトロ