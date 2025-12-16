ゴール量産中の上田に今冬の移籍はあるのか(C)Getty Images1月より動き出す欧州移籍市場を前に、上田綺世（フェイエノールト）の存在が注目を集めている。今季、エールディヴィジ16試合までで18得点（公式戦19得点）をマーク。リーグトップクラスの得点力を発揮していることで、今冬でのプレミアリーグ移籍も囁かれ始めてきている。【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇にファン・ペルシ監督が思わず苦笑いを浮かべるシ