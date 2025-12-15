大森元貴 連続テレビ小説「あんぱん」スピンオフ特集オーディオドラマ「さいごのうた」が、NHK-FM（2026年1月3日夜10時〜）NHK-R1（2026年1月13日夜９時５分〜）で放送される。主演を務めるのは「いせたくや」を演じた大森元貴（Mrs.GREEN APPLE）。国民的連続テレビ小説「あんぱん」の熱狂冷めやらぬ中、オーディオドラマ「さいごのうた」の制作が決定した。主演を務めるのは、本編でも作曲家いせたくや役として強