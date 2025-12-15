

大森元貴

連続テレビ小説「あんぱん」スピンオフ特集オーディオドラマ「さいごのうた」が、NHK-FM（2026年1月3日夜10時〜）NHK-R1（2026年1月13日夜９時５分〜）で放送される。主演を務めるのは「いせたくや」を演じた大森元貴（Mrs.GREEN APPLE）。

国民的連続テレビ小説「あんぱん」の熱狂冷めやらぬ中、オーディオドラマ「さいごのうた」の制作が決定した。主演を務めるのは、本編でも作曲家いせたくや役として強烈な印象を残した大森元貴。大森は、出演決定に際して「あんぱんロス」だったことを明かし、「再び演じられるのは幸せ」と喜びを伝えた。

今回のスピンオフは、「あんぱん」本編では描ききれなかった、いせたくやの知られざる晩年を中心に描かれる感動作。

物語は1987年から始まる。長年の夢である「日本のミュージカルでアメリカ公演を成功させる」ため、劇団を率いるたくや（大森元貴）は仲間との衝突を乗り越え、ついに舞台を成功させる。しかし、その成功の陰で、たくやの体は静かに病にむしばまれていた。

そして1992年、アンパンマンミュージカルの作曲中に突然倒れ、「もう仕事はできない」と告げられたたくや。絶望の中で病室にいる彼に、妻・薫（三浦透子）から、盟友・嵩が書いた新しい歌詞が渡される。たくやは嵩とのある約束を胸に、最後の力を振り絞り、メロディーを紡いでいくという、涙なしには聞けない展開となっている。

たくやが作曲し、嵩が作詞した名曲「手のひらを太陽に」を歌った人気歌手・白鳥玉恵役として、久保史緒里が再び登場。大森と久保が、今作で初のドラマ共演を果たしたこと、そして一緒に歌唱するシーンがあるという。

久保は「大森さんとは初のドラマ共演ですが、プロフェッショナルな姿勢に引っ張っていただきました」と語り、あの名曲を共に歌える日が来るとは思わず、「ものすごく光栄でした」とコメントしている。制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーも、久保が歌う「手のひらを太陽に」をはじめ、歌が何曲も出てきて踊りたくなるほど元気が湧いてくるシーンがあると太鼓判を押している。

たくやの妻となる橿原薫役の三浦透子は、いせたくやのモデルとなっているいずみたくさんへの強いリスペクトを感じ、最後の妻を演じることに改めて気が引き締まったと告白。また、三浦さんの脳内で「大森さん演じるいせさんがしゃべる」ことにクスッと笑えたと、収録の楽しい雰囲気を伝えました。

たくやの弟子・八条大吉役として新たに加わった小林虎之介は、優しくてほっこりする作品の一部になれたことを誇りに思っているとコメント。さらに、小林は「最後のいせ先生と薫さんの場面は、現場で拍手が起きるほど感動的でした」と、本編のクライマックスとなるシーンの様子を明かしている。

「あんぱん」ファンのために、本編では描ききれなかったたくやの恋愛模様や細かな心情が描かれている新春の話題作。オーディオドラマだからこそ生まれる想像力と温かみを、ぜひ新年の放送で体験してください。

大森元貴コメント

久保史緒里コメント

三浦透子コメント

小林虎之介コメント

制作統括 倉崎憲 チーフ・プロデューサー コメント

番組情報

特集オーディオドラマ「さいごのうた」【放送】〈NHK-FM〉2026年1月3日(土) 夜10時00分~10時50分〈NHK-R1〉2026年1月13日(火) 夜9時05分~9時55分※ネット同時配信（ＮＨＫネットラジオらじる☆らじる 及び radiko）「聴き逃し」配信 放送後〜１週間（らじる☆らじるのみ）【作】三谷昌登 （連続テレビ小説「あんぱん」脚本協力）【音楽】井筒昭雄【語り】林田理沙アナウンサー【出演】大森元貴、久保史緒里、三浦透子、小林虎之介 ほか【制作統括】倉崎憲【演出】小林彩里