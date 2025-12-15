ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ËÍîÁª¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÁªµóÅê³«É¼Æü¤Î2025Ç¯12·î14Æü¡¢¡Öº£Æü¤Ï¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤ËX¤Ç¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈÝÄê¡£¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤ËÂÐ¤·¡Öº£¸å¤ÎÁªµóÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ï¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Ï¡¢ÊóÆ»¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ¬Àµ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Ë¡ÖÁªµóÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è