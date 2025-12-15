ＧＥＮＤＡは大幅反落。前週末１２日取引終了後、第３四半期累計（２～１０月）連結決算を発表。売上高は１１９６億１０００万円（前年同期比５４．０％増）、純利益は２０億２５００万円（同２３．７％減）となった。純利益ベースで通期計画（５０億円）に対する進捗率は約４１％であり、これを懸念視する見方が広がっているようだ。 積極的なＭ＆Ａが寄与し大幅増収となった一方、のれん償却費などの計上が利