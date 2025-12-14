¡Ú¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÛÂè2´üÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÂè1´ü¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡ª ¸¶ºî¤âÌµÎÁ°ìµó¸ø³«
¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷Ä¾Á°¤òµÇ°¤·¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü Á´13ÏÃ¤ÎYouTube´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤È¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹32ÏÃÊ¬¤ÎÌµÎÁ°ìµó¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡äºîÉÊ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¶»¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤äÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÙ±Û»á¤È ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎFINAL SEASON¤¬Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5¡§30¤ËÊüÁ÷Ãæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È2ÏÃ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯4·î¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡Ù¡£ ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Î¿ôÇ¯Á°¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÌÈµö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Èó¹çË¡¡Ê¥¤¥ê¡¼¥¬¥ë¡Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ô¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Õ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÅ¸³«¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥³¡¼¥¤¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ô¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Õ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»Ñ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÍèÇ¯1·î5Æü¤è¤êËè½µ·îÍË 22¡§00¡ÁTOKYO MX¡¦ 23¡§00¡ÁBSÆü¥Æ¥ì¡¢25¡§59¡ÁÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Î¥¢¥Ë¥á´°·ë¤È¡¢¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÙÂè2´üÊüÁ÷Ä¾Á°¤òµÇ°¤·¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü Á´13ÏÃ¤ÎYouTube´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤È¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹32ÏÃÊ¬¤ÎÌµÎÁ°ìµó¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤èÍèÇ¯1·î5Æü¤è¤êËè½µ·îÍË22¡§00¡ÁTOKYO MX¡¢23¡§00¡ÁBSÆü¥Æ¥ì¡¢25¡§59¡ÁÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡Ù¡£Âè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤ÀºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒTV¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¡ÊC¡Ë ¸Å¶¶½¨Ç·¡¦ÊÌÅ·¹Ó¿Í¡¦ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
