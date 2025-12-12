■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １２月１２日１５５円６４～６６銭（▼０．４０） １２月１１日１５６円０４～０５銭（▼０．６１） １２月１０日１５６円６５～６７銭（△０．４６） １２月０９日１５６円１９～２０銭（△０．８４） １２月０８日１５５