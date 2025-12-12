来週のドル円相場は、日本の財政悪化懸念を背景とした円売りが続くかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５３円５０銭～１５８円００銭。 日銀は１８～１９日の日程で金融政策決定会合を開くが、市場では０．２５％の利上げを織り込み済み。植田和男総裁が記者会見で利上げ継続姿勢を示さなければ、材料出尽くしで円が売られやすくなるだろう。また、政策金利の最終到達点（ターミナルレー