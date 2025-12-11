午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４４１、値下がり銘柄数は１０９７、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に卸売、海運、保険、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは情報・通信、食料、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS