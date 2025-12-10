来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝の記者会見が１０日、東京都内で行われ、３連覇を目指す青学大・原晋監督（５８）が出席した。毎回恒例の作戦名を「輝け大作戦」と発表。「ひとりひとりが大手町に一番星になって、輝いて帰ってきてほしい」と語った。１０月に行われた出雲駅伝では７位だったが１１月の全日本駅伝では３位まで引き上げた。また、この日エントリー選手（１６人以内）も発表され、