共同印刷が高い。この日、１１月２６日に発表した株式売り出しの受渡日を迎えた。売り出し価格は３日に１４０６円で決まったが、きょうは一時１４５４円まで上昇。利益確定売りをこなし値を上げている。株式売り出しが一巡し、今後の需給改善期待も膨らんでいるようだ。 出所：MINKABU PRESS