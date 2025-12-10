ニューストップ > IT 経済ニュース > マーケットニュース > ジャストプラが続落、第３四半期営業利益３６％増と大幅増益も材料出… ジャストプラが続落、第３四半期営業利益３６％増と大幅増益も材料出尽くし感 2025年12月10日 12時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ジャストプランニングが続落している 9日に発表した第3四半期連結決算は大幅な増収増益となった 目先の材料出尽くし感から売られているようだと筆者 記事を読む おすすめ記事 リベラウェアは続落、費用増で８～１０月期営業赤字◇ 2025年12月10日 14時6分 ＜注目銘柄＞＝ラストワンＭ、既存事業の拡大とＭ＆Ａで高成長 2025年12月10日 10時0分 テイツーが３日続伸、１１月グループ売上高３４％増で６カ月連続前年上回る 2025年12月8日 10時11分 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、フェニクスＢがS高 2025年12月4日 11時33分 オークマが底堅い、売り出し決議も１１月工作機械受注が株価支援 2025年12月10日 10時31分