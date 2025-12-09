かつて「安全な車」として一世を風靡したボルボだが、その成功体験に固執したままでは現在まで続く人気車になっていなかったかもしれない。実は、同社は時代に合わせて巧みにブランド戦略を変更している。我々の日常生活にも応用できる、相手に自然と選ばせるブランドイメージとは？※本稿は、ブランド・コンサルティング会社トリガーズCEOのレスリー・ゼイン著、木内さと子訳『「直感買い」のつくり方 記憶と連想の力で｢つい選ん