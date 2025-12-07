By Etolane¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Îµ¬À©¤¬¸·¤·¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤Ï¥µ¥¤¥È¤¬¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¹ñ³°¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥ó¿Íµ»½Ñ¼Ô¤¬¡¢CDN¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ê¤ë¼êË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Let me introduce you to my